В Швеции планируют переоборудовать в квартиры пустующие магазины и офисы

Использовать будут коммерческие площади, которые освободились из-за пандемии.

В связи с нехваткой жилья, в Швеции планируют переоборудовать коммерческие площади, которые освободились из-за пандемии, в жилую недвижимость.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, правительство Швеции попытается восполнить дефицит примерно в 140 000 домов.

Согласно данным исследований, примерно пятая часть шведских работников из-за пандемии находится на удаленке. Пустующие магазины, офисы и другие коммерческие помещения хотят переделать в квартиры.

Рынок жилья давно остается "ахиллесовой пятой" шведской экономики.

Нормативы в сфере строительства делают постройку жилья одним из самых дорогих в Европе. Льготы по ипотечным кредитам, нулевой налог на недвижимость и регулируемый рынок аренды вызвали в стране рост цен на жилье и значительно повысили уровень задолженности домохозяйств.

Национальному совету по жилищному строительству Швеции было поручено упростить сложные строительные правила, чтобы облегчить планы преобразования собственности. В конце февраля он должен представить отчет правительственным чиновникам.

"Из-за пандемии короновируса все больше секторов рассматривают возможность сделать работу на дому на постоянной основе. Это означает, что появится недвижимость, которую можно использовать для жилья", – сказал заместитель министра финансов Швеции Пер Болунд.

Напомним, статистическое управление Швеции опубликовало опрос, который продемонстрировал, что правительство теряет поддержку граждан из-за политики по отношению к пандемии коронавируса.