В США еще одна вакцина вышла на финальную стадию испытаний

Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию, что выгодно отличает ее от препарата BioNTech и Pfizer.

Американская компания Novavax сообщила, что перешла к финальной стадии испытаний своей вакцины от коронавируса. Об этом говорится на сайте компании.

Сообщается, что в рамках программы администрации президента США Дональда Трампа "Операция сверхсветовая скорость", компания получила на исследования вакцины до $1,6 млрд.

В третьей фазе испытаний примут участие около 30 тыс. человек, примерно четверть из которых будут старше 65 лет, а, по меньшей мере, 15% составят афроамериканцы.

"В условиях, когда в мире свирепствует пандемия COVID-19, это испытание является важным шагом в создании глобального портфеля безопасных и эффективных вакцин для защиты населения мира", – заявил исполнительный директор Novavax Стенли Эрик.

Отмечается, что испытания этой вакцины проходят не только в США но и в Мексике, Великобритании, Южной Африке и Австралии.

Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию, что выгодно отличает ее от препарата BioNTech и Pfizer.

Отметим, с середины декабря в США уже проходит массовая вакцинация препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. К апрелю программа вакцинации США охватит 100 миллионов человек.