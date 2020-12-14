В США началась массовая вакцинация от коронавируса

Медсестра интенсивной терапии в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, была первой, кому сделали укол.

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая в стране прививка от коронавируса уже сделана. Об этом он написал в Twitter.

"Первая вакцина введена. Поздравляю США! Поздравляю мир!", – написал Трамп.

Медсестра интенсивной терапии в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, была первой, кому сделали укол, сообщает ВВС.

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В понедельник миллионы доз вакцины Pfizer/BioNTech начали поступать в 150 больниц. Больницы в Техасе, Юте и Миннесоте заявили, что также ожидают получения первых доз вакцины сегодня.

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К апрелю программа вакцинации США охватит 100 миллионов человек.

Великобритания стала первой страной в мире, которая не только одобрила вакцину Pfizer и BioNTech, но и начала ее масштабное применение. Власти этой страны заказали 40 млн доз.

СМИ сообщали, что Канада зарезервировала вакцины от коронавируса столько, что можно вакцинировать вчетверо больше людей, чем составляет население страны.

Украина обратилась к представителям Канады с просьбой поделиться вакциной.

Недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года.