В Нигерии наступил голод на фоне второй волны коронавируса

Правительство Нигерии в целях борьбы с коронавирусом запретило работу поставщиков еды

Люди в Нигерии захватывают склады с продовольствием, толпы ходят по улицам в поисках еды. Ситуация с продовольствием усугубилась после того, как правительство в целях борьбы с распространением коронавируса запретило работу компаний, которые поставляют еду в магазины. Об этом сообщил телеграм-канал Ateo Breaking.

Неделю назад власти Нигерии объявили, что в стране наблюдается вторая волна коронавируса после того, как 17 декабря было зарегистрировано самое большое ежедневное число заражений COVID-19. Были введены новые ограничения на всяческие публичные собрания, включая в период Рождества.

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Проблема нехватки продовольствия серьезно усугубилась в некоторых районах четырех стран: Буркина-Фасо, Йемен, Южный Судан и Нигерия, сообщила в ноябре Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН. Это произошло на фоне конфликтов, экономического спада, экстремальных климатических условий и пандемии коронавируса.

По данным ФАО, с серьезными продовольственными проблемами столкнулись в общей сложности 20 стран. В Афганистане, ЦАР, Демократической Республике Конго нехватку продуктов питания испытывают 22 млн человек.

Директор управления ФАО по чрезвычайным операциям Доминик Бюржон призвал международное сообщество принять срочные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации. «Мы глубоко обеспокоены совокупным воздействием нескольких кризисов, которые подрывают способность людей производить продукты питания и получать доступ к ним», — заявил он.

В октябре Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила, что уровень голода в Буркина-Фасо, Мали и Нигерии может достичь катастрофической отметки.

В конце апреля в ООН заявили о возможном голоде "библейских масштабов", с которым может столкнуться человечество из-за пандемии коронавируса. Эксперты ВПП подсчитали, что к концу 2020 года 265 млн человек могут ощутить острую нехватку продовольствия.

Напомним, из-за пандемии коронавируса, и как следствие, снижения туристического потока на некоторых территориях индонезийского острова Бали начался массовый голод.