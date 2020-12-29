В Польше упал дельтаплан с украинцем, который перевозил контрабандные сигареты

В коробках были 8 тысяч пачек сигарет на 850 тысяч гривен.

Пограничники Польши задержали 44-летнего украинца, который с помощью дельтаплана доставлял через границу контрабандные сигареты. Об этом сообщает Польское радио.

Сотрудники Надбужанского отдела пограничной службы увидели дельтаплан, летевший с восточного направления в глубину территории Польши. Пограничники следили за полетом, готовясь "принять" его после посадки, однако транспортное средство контрабандиста упало.

Как сообщил пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Дариуш Сенницький, разбитый дельтаплан нашли вблизи села Волчины. Вокруг машины разбросаны были пакеты. Мужчину, который пилотировал дельтаплан, немедленно перевезли в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

В коробках были найдены 8 тысяч пачек сигарет на 112 тысяч злотых (примерно 850 тысяч гривен). Их погрузили в Украине и хотели сбросить на польской стороне границы. Соответственно, по этому делу начато производство.

Напомним, в ночь на 2 декабря в Закарпатской области сотрудники ГПСУ задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане. По словам пограничников, они неоднократно совершали незаконное перемещение табачных изделий в Румынию.