Разрушена половина города. В хорватской Петринье произошло мощное землетрясение

Погибла 12-летняя девочка. Землетрясение ощутили по всей Хорватии.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии. Об этом сообщает местное издание Vijesti.

В результате погибла двенадцатилетняя девочка из города Петринья. Землетрясение произошло около 12:20 по местному времени и длилось более 20 секунд. Его ощутили по всей Хорватии, однако пока не известно, где именно был его эпицентр. После основного толчка зафиксировали еще серию афтершоков.

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Кроме того, в Петринье повреждены местная больница и детский сад. Мэр города Даринко Думбович сообщает, что разрушена "практически половина города", передает издание Jutarnji list.

Посольство Украины в Хорватии дало рекомендации украинским гражданам. Украинцам рекомендуют внимательно следить за сообщениями местных органов о развитии сейсмологической ситуации в Хорватии.

"Будьте осторожны! Следите за новостями! Старайтесь не паниковать", — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

В Словении приостановили работу атомной электростанции в связи с землетрясением.

Столица Словении Любляна расположена примерно в 150 км от ориентировочного эпицентра землетрясения. Премьер Янес Янша сообщил, что, по предварительным данным, в Словении обошлось без серьезных разрушений.

Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси. Землетрясение вызвало небольшое цунами.

На греческих островах погибли два человека, ранены двадцать, пострадало несколько музеев. Количество жертв землетрясения на западе Турции достигло 102.