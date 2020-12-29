Конкуренты скульптора из Якутии показали своих быков из навоза в преддверии Нового года

Знаменитый якут также не остался в стороне, представив новую фигуру со спецэффектами.

У якутского скульптора Михаила Боппосова, который прославился лепкой из навоза скульптур, символизирующих приход каждого Нового года, появились соперники.

Так, в селе Абага Олекминского района республики Саха (Якутия, РФ) местный житель Игорь Меликов слепил из навоза быка – символ 2021 года. Прототипом для изготовления фигуры послужил рогатый представитель якутской породы, за сохранение и приумножение которого выступает художник-любитель. Он рассказал, что старался добиться максимального сходства с быком.

Это – первое творение Меликова из такого материала. Ранее умелец делал скульптуры из снега и льда, также он увлекается столярным делом.

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На этом парад якутских быков из навоза не закончился. Рогатое животное, нанизывающее на рог крысу, создали жители села Сырдах Усть-Алданского улуса.

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Родион Данилов из деревни Даппарай Олекминского района также похвастался своим арт-объектом из навоза.

Что же касается Михаила Боппосова, то в этом году, несмотря на засилье конкурентов, он не изменил многолетней традиции и представил своего быка, причем со спецэффектами: из ноздрей навозного живтоного идет пар.

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Свой объект он посвятил одногодкам, которым, как и ему, в следующем году исполняется по 60 лет, а также медикам.

"Моя скульптура давит ногами коронавирус, и я надеюсь, что в следующем году мир поборет эту коварную болезнь", – пояснил он.

Михаил Боппосов живет в селе Уолба Таттинского улуса. Он – скульптор-самоучка, который прославился после того, как начал создавать фигуры из навоза в канун наступающего Нового года, которые символизируют его по китайскому календарю. Среди работ Михаила — огромный петух, двухметровая кобра, упряжка лошадей, дракон, остров обезьян, а также крыса весом в три тонны.

Напомним, в прошлом году житель Якутии Аркадий Васильев слепил из навоза свинью.