В России скульптор слепил из трех тонн навоза огромную крысу

Работа над двухметровой скульптурой длилась почти месяц

В России накануне Нового года якутский скульптор Михаил Боппосов слепил из навоза огромную крысу. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Необычная скульптура размещена на главной улице села Уолба. На фоне стены с надписью "2020" стоят два навозных трона, один из которых пустует, а на другом сидит крыса в шубе.

По словам народного умельца, работа над двухметровой скульптурой длилась почти месяц; на нее ушло около трех тонн навоза

Как рассказал Боппосов, он каждый день на санях возил навоз. Всего он делал примерно по четыре рейса по 25 килограммов, итого в день перетаскивал 100 килограммов материала.

Скульптура рассчитана для туристов, которые могут сесть на трон и сфотографироваться с навозной крысой – символом 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году житель Якутии Аркадий Васильев слепил из навоза свинью.