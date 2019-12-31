Украинские бойцы под мелодию "Щедрика" записали поздравление с Новым годом
2019-12-31 17:47:36
Вооруженные силы Украины желают веселых праздников
Украинские военные с передовой на Донбассе презентовали видеопоздравление с Новым годом и Рождеством.
В поздравительном ролике можно увидеть, как бойцы защищают украинские позиции на востоке страны.
Весь ролик сопровождается мелодией всемирно известной колядки "Щедрик" и отрывками из концерта симфонического оркестра.
"Вооруженные силы Украины желают веселых праздников. "Щедрик" от тех, кто защищает Рождество", – говорится в подписи к видео.
В комментариях к видео пользователи благодарят военных за защиту от врага, желают им счастливо отпраздновать Новый год и оставаться здоровыми и живыми.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинские ученые из 24-й экспедиции на станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Поздравления были переданы в видеообращении.
- Президенты Украины и РФ Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками. Президенты обсудили дальнейший обмен пленными.
- А ФК "Шахтер" оригинально поздравил болельщиков с Новым годом. Клуб выпустил праздничный ролик с участием украинских красавиц, победительниц конкурсов красоты.
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