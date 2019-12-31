Вооруженные силы Украины желают веселых праздников

Украинские военные с передовой на Донбассе презентовали видеопоздравление с Новым годом и Рождеством.

В поздравительном ролике можно увидеть, как бойцы защищают украинские позиции на востоке страны.

Весь ролик сопровождается мелодией всемирно известной колядки "Щедрик" и отрывками из концерта симфонического оркестра.

"Вооруженные силы Украины желают веселых праздников. "Щедрик" от тех, кто защищает Рождество", – говорится в подписи к видео.

В комментариях к видео пользователи благодарят военных за защиту от врага, желают им счастливо отпраздновать Новый год и оставаться здоровыми и живыми.

Как ранее сообщал Фокус: