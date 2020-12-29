Землетрясение в Хорватии: пострадало здание посольства Украины

Подземные толчки ощущались по всей Хорватии.

Из-за сегодняшнего мощного землетрясения в Хорватии пострадало здание посольства Украины, которое находится в Загребе. Здание получило незначительные повреждения.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

По его словам, землетрясение произошло в 60 километрах от Загреба, но подземные толчки ощущались по всей Хорватии.

"В эпицентре землетрясения нанесен значительный ущерб зданиям и коммуникациям. Здание украинского посольства также претерпело незначительных повреждений. Сотрудники не пострадали", − сказал он.

Тем временем посольство Украины в Хорватии рекомендовало украинцам внимательно следить за сообщениями компетентных органов Хорватии о развитии сейсмологической ситуации в стране.

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Будьте осторожны! Следите за новостями! Старайтесь не паниковать. В случае повторного толчка безотлагательно оставьте здания, не пользуйтесь лифтом. Избегайте пребывания у линий электропередач, деревьев", − говорится в сообщении.

Отметим, 29 декабря землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии к югу от столицы страны Загреба. В результате погибла двенадцатилетняя девочка из города Петринья.