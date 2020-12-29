Лидера "Ленинграда" Шнурова лишили статуса "святого" из-за начала политической карьеры

Шнуров в стихах извинился за то, что не оправдал надежд церкви Летающего макаронного монстра, вспомнив, что когда-то его выгнали из школы за любовь "зажечь".

На сайте церкви Летающего макаронного монстра сообщили, что лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров лишен статуса "святого". Причиной тому стало начало политической карьеры музыканта, который вступил в "Партию роста".

Михаил Иосилевич, глава храма Летающего макаронного монстра, в комментарии изданию "Подъём" заявил, что Шнуров "не оправдал доверия" паствы церкви.

"Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки", — рассказал Иосилевич.

Решение церковного суда гласит, что музыкант "изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и большую политику".

"Комсомольская правда" написала, что Шнуров уже извинился за неоправданные надежды макаронного божества. Музыкант сочинил стихотворение, в котором попросил прощения у монстра, вспомнив, что когда-то его выгнали из школы за то, что он любил "зажечь".

"Быть в жопе, как тот перчик чили, пускай течет чужая желчь.

Меня из школы исключили за то, что я любил зажечь.

Быть на щите или на мушке привык я, грешен, не святой,

Теперь погнали из церквушки: пока из этой, а не той"

"Святым" Шнурова церковь Летающего макаронного монстра признала три года назад за "любовь к макаронам и служение абсурду", о чем сказано на сайте организации.

"Кто еще так любит макароны и так явно служит абсурду, если не он? А подтверждение тому по всей Галактике рассыпаны: Любовь свою к Монстру нашему святой блаженный Шнур выразил в песне "Доширак", в твиттере фразой "Спагетти, спагетти… МАКАРОНЫ, и будьте проще!", — написали представители церкви.

Отметим, вера в невидимого и неосязаемого Летающего макаронного монстра была придумана американцем Бобби Хендерсоном в 2005 году в знак протеста против преподавания в школах религиозной теории возникновения мира. Религия, получившая официальный статус, пародирует христианство, например, молитвы оканчиваются словом "Раминь" — от "Аминь", завершающей формулы христианских молитв, и "рамэн" — японского супа-лапши.

Напомним, в Нидерландах официально запретили фотографироваться для паспорта с дуршлагом на голове. Власти решили, что вера в Летающего макаронного монстра — не религия.

О других ярких религиозных культах Фокус рассказывал в статье по этой ссылке.