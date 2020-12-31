Эпидемия и одиночество. Главные фотографии 2020 года

Уходящий год не стал самым лучшим в истории человечества, более того, многие считают его худшим в истории нескольких последних поколений. Это отражают и работы ведущих мировых фотографов.

Держись подальше

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (переболевший ковидом в тяжелой форме) и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в июне в Лондоне демонстрируют пример социальной дистанции.

Сели дети, сели в круг

Еще один пример дружелюбного подхода к социальному дистанцированию придумали в Сан-Франциско (США). В сквере Аламо на траву нанесли круги, в которых должны находиться семьи во время прогулки или пикников.

Вымерший город

Начало эпидемии. 3 февраля 2020 года, Ухань. К этому времени в китайском городе уже умерли 361 человек и был введен жесткий карантин. Автотрассы 11-миллионного города опустели.

Руины Бейрута

4 августа в порту Бейрута (Ливан) взорвались 2750 т аммиачной селитры, конфискованной с судна российского предпринимателя. Аммиак хранился с 2013 года в ненадлежащих условиях. Погибли 200 человек, 5 тыс. ранены и около 300 тыс. жителей города остались без жилья.

Горячая точка

С сентября по ноябрь 2020 года вновь разразился ожесточенный вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. На фото — носилки у морга Степанакерта, столицы региона. По разным данным, во время боев между Азербайджаном и Арменией погибло от 5 тыс. до 10 тыс. военнослужащих и гражданских.

Опасный газ

Летом в столичном микрорайоне Позняки в панельной девятиэтажке произошел взрыв газа. Погибли пять человек, 40 семей остались без квартир. Им оказывали помощь мэрия и президент Зеленский. 3 декабря стало известно, что не все пострадавшие получили помощь и переехали в новое жилье.

Хождение по мукам

После того как 9 августа Александр Лукашенко, по данным Белорусской ЦИК, в шестой раз победил на выборах президента (84% голосов), в стране начались масштабные акции протеста. Люди тысячами выходят на улицы городов, протесты продолжаются по сей день.

Климат меняется

Более 100 тыс. человек пришлось эвакуировать в Калифорнии во время самых масштабных пожаров за 18 лет. Ученые считают, что резкий скачок масштаба лесных пожаров связан с климатическими изменениями, которые создают идеальные условия для их распространения.

Когда еще не было ковида

Гигантская фигура Греты Тунберг в роли Элли, вместе с Железным Дровосеком, Страшилой и трусливым Львом на карнавале в Виареджо (Италия) 9 февраля 2020 года. В тот день всех еще волновала окружающая среда, а не социальная дистанция.

Одиночество Мелании

Во время встречи Дональда Трампа и президента Эквадора Ленина Морено супруга президента США Мелания Трамп оказалась в одиночестве на большом диване. Многие агентства мира считают это фото одним из лучших за год.

Black Lives Matter

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского в мае в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировала многотысячные протесты американцев, активизировав движение Black Lives Matter. Начало протестов сопровождалось массовыми погромами и грабежами магазинов.

Гулять по воде

Палестинец спешит по делам в дождливый ноябрьский день по затопленной дороге в секторе Газа.

Атака на крепость

Крупнейшему за 30 лет нашествию саранчи подвергся штат Раджастан в Индии. Один рой этих насекомых может содержать 80 млн особей, которые за день съедают столько же, сколько 35 тыс. человек. Саранча атакует древнюю крепость Джайпур.