В Сирии обстреляли российский БТР, трое военных ранены
Обстрел велся из ПТРК с территории, которая находится под контролем протурецких боевиков.
В сирийской провинции Идлиб сегодня был обстрелян российский БТР-82 А, в результате чего трое военнослужащих РФ получили ранения.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам заместителя руководителя российского центра в Сирии контр-адмирала Вячеслава Сытника, инцидент произошел около 15:45. БТР обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) с территории, находящейся под контролем протурецкой группировки.
"Бронетранспортер российской военной полиции обстреляли из ПТРК с территории, которая находится под контролем протурецких боевиков. В результате попадания ракеты пострадали трое российских военных", – сказал контр-адмирал.
Пострадавших оперативно эвакуировали в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Их ранения оцениваются как легкие.
"Их здоровью ничто не угрожает", – сказал Сытник.
Как сообщается, сейчас командование российской группировки в Сирии вместе с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают, причастны ли к обстрелу протурецкие вооруженные формирования.
Напомним, в сентябре военнослужащий из РФ и еще шестеро солдат армии Башара Асада погибли, подорвавшись на минном поле сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией.