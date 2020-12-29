В Сирии обстреляли российский БТР, трое военных ранены

Обстрел велся из ПТРК с территории, которая находится под контролем протурецких боевиков.

В сирийской провинции Идлиб сегодня был обстрелян российский БТР-82 А, в результате чего трое военнослужащих РФ получили ранения.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя руководителя российского центра в Сирии контр-адмирала Вячеслава Сытника, инцидент произошел около 15:45. БТР обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) с территории, находящейся под контролем протурецкой группировки.

"Бронетранспортер российской военной полиции обстреляли из ПТРК с территории, которая находится под контролем протурецких боевиков. В результате попадания ракеты пострадали трое российских военных", – сказал контр-адмирал.

Пострадавших оперативно эвакуировали в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Их ранения оцениваются как легкие.

"Их здоровью ничто не угрожает", – сказал Сытник.

Как сообщается, сейчас командование российской группировки в Сирии вместе с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают, причастны ли к обстрелу протурецкие вооруженные формирования.

Напомним, в сентябре военнослужащий из РФ и еще шестеро солдат армии Башара Асада погибли, подорвавшись на минном поле сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией.