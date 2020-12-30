В России возвращаются вытрезвители: Путин подписал закон

Ночь в вытрезвителе будет стоить около 1 500 рублей (примерно 580 гривен).

29 декабря 2020 года президент Российский Федерации Владимир Путин подписал закон, который возрождает в стране систему алкогольных вытрезвителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

В соответствии с законом, учреждения в стране будут создавать на основе государственного-частного партнерства, что предоставит возможность их сотрудникам взымать плату за людей, которые туда попали.

ТАСС, сославшись на Алексея Диденко, председательствующего в профильном комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, рассказало, что ночь в таком вытрезвителе будет обходиться ориентировочно 1 500 рублей (около 580 гривен). Конкретную стоимость этой "услуги" будет устанавливать каждый субъект РФ отдельно.

Кроме того, Владимир Путин подписал Закон, которым полицейские наделяются полномочиями доставлять людей в состоянии опьянения не только в медучреждения, но и в вытрезвители.

Отметим, вытрезвители в России ликвидировали в 2011 году. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, количество преступлений, которые совершили в РФ в состоянии алкогольного опьянения с момента упразднения вытрезвителей по 2018 год, увеличилось почти на 35%.

Напомним, недавно вице-премьер России Татьяна Голикова призвали желающих получить вакцину от коронавируса воздержаться от употребления алкогольных напитков хотя бы на 42 дня.