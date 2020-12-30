Путин поздравил с Новым годом лидеров нескольких десятков стран. Но не Зеленского

Президент РФ поздравил с наступающими праздниками лидеров европейских стран, Израиля, Японии и трех президентов США, включая Байдена.

На сайте президента Российской Федерации опубликована заметка, в которой перечисляется список глав государств и правительств других стран, которых Владимир Путин поздравил с Новым годом. Однако президента Украины Владимира Зеленского в перечне нет.

В частности, Путин поздравил политических лидеров Абхазии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Сирии, Словении, Италии, Испании, Греции, Германии, Венгрии, Израиля, Турции, Японии и многих других стран.

Поздравления президент РФ подготовил и президентам США: Джорджу Бушу (1989-1993), пока что действующему Дональду Трампу и избранному Джо Байдену.

С наступающим Новым годом Путин поздравил и генсека ООН Антониу Гутерреша, Папу Рисмского Франциска, королеву Великобритании Елизавету ІІ и бывшего президента Франции Николя Саркози.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что в этом году Зеленский записывал новогоднее поздравление украинцам сразу в четырех локациях.

В новогоднем поздравлении в 2020 году Зеленский предложил каждому украинцу ответить на вопрос, кем он является. Он сказал, что независимо от интересов, гражданской и политической позиции, от сферы деятельности, все мы являемся гражданами Украины.