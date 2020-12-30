От 2 до 5 лет колонии. Путин подписал закон о лишении свободы за клевету

Теперь реальный срок или штраф можно получить даже за распространение клеветы в интернете.

В среду, 30 декабря, президента России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводится уголовная ответственность за клевету. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь клевета, которая распространяется с заведомо ложными сведениями, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию может караться:

Штрафом в размере от 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев.

Обязательными работами до 160 часов.

Клевета, которая содержится в СМИ, публичном выступлении, публично демонстрирующийся произведении или же в интернете:

Штрафом до 1 млн рублей. Или же в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 12 месяцев.

Обязательными работами до 240 часов.

Арестом до двух месяцев или же лишением свободы до двух лет.

За клевету, которую распространило лицо со служебным положением:

Штраф уже до 2 млн рублей. Или зарплатой или иного дохода осужденного за 2 года.

Обязательные работы сроком до 320 часов либо принудительные работы до трех лет

Арест до 4 месяцев или лишение свободы до трех лет

За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, которое несет опасность окружающим:

Штраф до 3 млн рублей или заработная плата до 3 лет

Обязательные работы до 400 часов либо принудительные работы до 4 лет

Арест от 3 до 6 месяцев либо лишение свободы до 4 лет

Клевета, которая соединена с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления:

Штраф до 5 млн или заработная плата до 3 лет

Обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до 5 лет

Арест до 6 месяцев или лишение свободы до 5 лет.

Напомним, что ранее Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей.