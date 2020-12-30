От 2 до 5 лет колонии. Путин подписал закон о лишении свободы за клевету
Теперь реальный срок или штраф можно получить даже за распространение клеветы в интернете.
В среду, 30 декабря, президента России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводится уголовная ответственность за клевету. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь клевета, которая распространяется с заведомо ложными сведениями, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию может караться:
- Штрафом в размере от 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев.
- Обязательными работами до 160 часов.
Клевета, которая содержится в СМИ, публичном выступлении, публично демонстрирующийся произведении или же в интернете:
- Штрафом до 1 млн рублей. Или же в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 12 месяцев.
- Обязательными работами до 240 часов.
- Арестом до двух месяцев или же лишением свободы до двух лет.
За клевету, которую распространило лицо со служебным положением:
- Штраф уже до 2 млн рублей. Или зарплатой или иного дохода осужденного за 2 года.
- Обязательные работы сроком до 320 часов либо принудительные работы до трех лет
- Арест до 4 месяцев или лишение свободы до трех лет
За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, которое несет опасность окружающим:
- Штраф до 3 млн рублей или заработная плата до 3 лет
- Обязательные работы до 400 часов либо принудительные работы до 4 лет
- Арест от 3 до 6 месяцев либо лишение свободы до 4 лет
Клевета, которая соединена с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления:
- Штраф до 5 млн или заработная плата до 3 лет
- Обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до 5 лет
- Арест до 6 месяцев или лишение свободы до 5 лет.
Напомним, что ранее Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей.