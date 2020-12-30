Оговорка по Фрейду: Байден назвал Камалу Харрис избранным президентом (видео)
Это уже не первый случай, когда будущий президент США путается в словах.
Победитель президентских выборов в США Джо Байден опять оговорился, что происходило с ним уже не раз. Выступая на тему COVID-вакцинации в своем родном штате Делавэр, он назвал будущую вице-президента Камалу Харрис избранным главой Белого дома.
Об этом сообщает The Sun.
В своей речи Байден призывал американцев делать прививки против коронавируса.
"Я сделал прививку, чтобы повысить доверие общества к вакцине. Избранная президент Харрис сделала то же самое по такой же причине", – заявил 78-летний Байден.
При этом, своей оплошности он не заметил и продолжил речь.
Это уже не первый случай, когда будущий президент США оговаривается. Так во время избирательной компании, он заявил, что в США от коронавируса в скором времени умрет 200 млн человек, вероятно имея в виду 200 тыс.
В другой раз, выступая перед избирателями, Байден перепутал свою сестру с женой. Были и другие случаи.
Многие в США считают, что Камала Харрис вполне реально может стать президентом, учитывая возраст Байдена, которому недавно исполнилось 78 лет. Тогда оговорка избранного президента США вполне звучит по Фрейду.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп на брифинге оговорился, назвав Владимира Зеленского президентом России.