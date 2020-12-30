Оговорка по Фрейду: Байден назвал Камалу Харрис избранным президентом (видео)

Это уже не первый случай, когда будущий президент США путается в словах.

Победитель президентских выборов в США Джо Байден опять оговорился, что происходило с ним уже не раз. Выступая на тему COVID-вакцинации в своем родном штате Делавэр, он назвал будущую вице-президента Камалу Харрис избранным главой Белого дома.

Об этом сообщает The Sun.

В своей речи Байден призывал американцев делать прививки против коронавируса.

"Я сделал прививку, чтобы повысить доверие общества к вакцине. Избранная президент Харрис сделала то же самое по такой же причине", – заявил 78-летний Байден.

При этом, своей оплошности он не заметил и продолжил речь.

Это уже не первый случай, когда будущий президент США оговаривается. Так во время избирательной компании, он заявил, что в США от коронавируса в скором времени умрет 200 млн человек, вероятно имея в виду 200 тыс.

В другой раз, выступая перед избирателями, Байден перепутал свою сестру с женой. Были и другие случаи.

Многие в США считают, что Камала Харрис вполне реально может стать президентом, учитывая возраст Байдена, которому недавно исполнилось 78 лет. Тогда оговорка избранного президента США вполне звучит по Фрейду.

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Напомним, действующий президент США Дональд Трамп на брифинге оговорился, назвав Владимира Зеленского президентом России.