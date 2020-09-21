Статистика COVID-19 по Байдену: кандидат в президенты сообщил о скорой смерти 200 млн американцев

Население США на данный момент составляет около 328 млн человек.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден очередной раз оговорился во время встречи с избирателями. Он заявил, что в США от коронавируса в скором времени умрет 200 млн человек, вероятно имея в виду 200 тыс.

Об этом сообщает FoxNews.

"Если Дональд Трамп продолжит идти по своему пути, согласно оценкам умрет 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу свою речь", – сказал Байден.

Население США на данный момент составляет около 328 млн человек. Если верить словам Байдена, то получается, что от коронввируса в стране умрет две трети населения.

Издание пишет, что это не первый раз, когда Байден путается в подсчетах, связанных со статистикой коронавируса.

Бывший вице-президент уже не раз пострадал от этого в средствах массовой информации: многие ставили под сомнение его умственные способности и спрашивали, способен ли он исполнять обязанности главнокомандующего, если в ноябре он одержит победу над президентом Трампом.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал Россию противником Соединенных Штатов, а Китай – серьезным конкурентом.