Строительную компанию в Вильнюсе оштрафовали на 17 360 евро из-за украинских заробитчан

Украинцы якобы были командированы на работу в Литву польскими компаниями.

17 360 евро штрафа вынуждена будет заплатить строительная компания из Вильнюса за нелегальное трудоустройство 20 украинцев, передает литовский ресурс LRT Новости.

Штраф на компанию наложила Государственная инспекция труда после того, как выяснила махинации с трудоустройством. Украинцы якобы были наняты на работу в компаниях Польши, а в Литву отправлены «в командировки» для проведения различных строительных работ, объяснили в Вильнюсском объединенном оперативном центре (VJOC).

"Было установлено, что украинцы не были трудоустроены в польских компаниях, их командировки были фиктивными, а на стройплощадках в Вильнюсе они работали нелегально", – заявили в Госинспекции по труду. В ведомстве добавили, что расследованием они занимались совместно с Государственной налоговой инспекцией, Службой расследования финансовых преступлений и польскими ведомствами с начала 2020 года.

Теперь литовские правоохранители возбудили уголовные дела за фальсификацию данных и мошенничество.

По данным Нацбанка Украины, с января по сентябрь 2020 году заробитчане перевели в Украину более 8 млрд долларов. Больше всего денег пересылали из США, Италии, Израиля, РФ и Германии.

С началом пандемии коронавируса заробитчане столкнулись с большими проблемами — в странах пребывания для них стало меньше работы. Вернуться в Украину было сложно из-за ограничений, введенных на госгранице. Когда же экономика европейских стран начала оживать и снова стала нуждаться в рабочих руках, украинские власти попытались было не выпускать украинцев из страны.