Власти Китая отнесли к государственной тайне исследования о происхождении коронавируса

Причиной такой секретности журналисты назвали "политическую чувствительность" Китая в вопросе обнаружения первоисточника вируса.

В Китае исследования о происхождении коронавируса Covid-19 и вызванной ним пандемии отнесли к государственной тайне. Теперь перед публикацией все данные проверяет специальная комиссия при правительстве КНР, сообщает агентство "Associated Press".

Сообщается, что расследование "AP" основано на десятках интервью с китайскими и иностранными учеными и официальными лицами, а также на публичных уведомлениях, утечках электронных писем, внутренних данных и документах из кабинета министров Китая и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Имена в материале не приводятся, поскольку китайским "специалистам по коронавирусам приказано не разговаривать с прессой", и они предпочитают остаться инкогнито. "Пандемия подорвала репутацию Пекина на мировой арене, и китайские лидеры опасаются любых выводов, которые могли бы свидетельствовать об их халатности, повлекшей распространение (коронавируса – ред.)", – отмечается в расследовании "АР".

Журналистам удалось выяснить, что власти КНР "серьезно ограничивают информацию об исследованиях коронавируса в Китае и препятствуют сотрудничеству китайских ученых с международным научным сообществом".

В частности, правительство Народной Республики раздает своим научным сотрудникам гранты сотни тысяч долларов, на исследования происхождение вируса на юге Китая: "Но следит за их выводами и требует, чтобы публикация любых данных или исследований была одобрена новой целевой группой, управляемой правительством Китая, по прямому приказу президента Си Цзиньпина, согласно Регламенту государственных исследований, который получили в свое распоряжение журналисты "AP".

Как отмечается в расследовании, в других внутренних уведомлениях правительства научному персоналу предписывалось не передавать какие-либо данные, образцы или другую информацию, связанную с коронавирусом, сторонним учреждениям или отдельным лицам. Как сообщается в приказе: "Те, кто публикует без разрешения материалы, вызывающие серьезные негативные социальные последствия, подлежат привлечению к ответственности".

В качестве одного из примеров приводится случай, как у группы ученых, собиравшая образцы в горных пещерах на юге Китая, где обитают переносчики вируса – летучие мыши – в итоге лишилась всех собранных материалов, поскольку их попросту отобрали представители властей.

Отмечается, что больше всего власти Китая охраняют заброшенную шахту, в которой еще в 2012 году был обнаружен ближайший генетический родственник COVID-19 – вирус RaTG13. Указанный район Китая представляет большой научный интерес, поскольку может содержать ключи к разгадке происхождения коронавируса.

Как пишут журналисты "АР", в процессе расследования за ними была установлена слежка, а в конце ноября даже был случай, когда специально перекрывались дороги, чтобы ограничить перемещение группы расследователей "АР" в некоторые интересующие их локации. Так журналистов агентства не пустили в две такие пещеры, расположенные в провинции Юньнань.

В то же время, Министерство науки и технологий Китая, а также и Национальная комиссия здравоохранения, которые проводят исследования происхождения коронавируса, не ответили на письменные просьбы "АР" прокомментировать изложенную выше информацию.

Напомним, недавно Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) сообщил, что в городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, могло быть инфицировано около 5% населения, то есть в в 10 раз больше, чем показывала статистика.