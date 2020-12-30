Курс Вitcoin обновил исторический максимум и достиг $28 445

С начала 2020 года стоимость криптовалюты выросла в четыре раза

Криптовалюта Вitcoin установила новый рекорд стоимости, поднявшись 30 декабря до отметки $28 445, 83. Соответствующие данные можно отследить на криптовалютной бирже Coindesk.

С начала декабря стоимость Вitcoin выросла без малого наполовину, а всего же на протяжении 2020 года стоимость криптовалюты выросла в четыре раза.

К концу дня 30 декабря показатели несколько опустились, и минимальной отметкой по состоянию на 19:44 стала сумма в $28 254, 01.

Главный глобальный стратег американского финансового конгломерата Morgan Stanley Investment Management и глава развивающихся рынков Ручир Шарма отметил, что Вitcoin вскоре может стать серьезным конкурентом доллара и мировой резервной валютой.

Он подчеркнул: многие люди купили криптовалюту оптом, поскольку они опасаются, что центральные банки во главе с Федеральной резервной системой США снижают стоимость их валют. Это привело к росту цены на Вitcoin, которая взлетела более чем в четыре раза с марта, что делает его одной из самых популярных инвестиций 2020 года.

Шарма уверен, что уже в следующем году криптовалюта получит более широкое применение.

"Сегодня большинство биткойнов хранятся в качестве инвестиций, а не используются для оплаты счетов, но это меняется. Малые предприятия начинают использовать криптовалюту для международной торговли, особенно в странах, где доллары могут быть труднодоступными. (например, Нигерия) или местная валюта нестабильна (Аргентина)", – пояснил эксперт.

Первый месяц зимы 2020 года стал для Bitcoin временем рекордов. Сначала 1 декабря, криптовалюта побила исторический максимум, приблизившись к $20 тыс. Затем ее стоимость продолжала неуклонно расти, пока 17 декабря не побила очередной рекорд трехлетней давности, поднявшись до $22 232.

17 декабря 2017 года, котировки первой криптовалюты установили предыдущий рекорд, после чего начался обвал.