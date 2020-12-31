Зайдут в каждый дом: полиция Афин будет разгонять новогодние вечеринки

Наибольший штраф – 3 000 евро – грозит владельцу дома, для полицейской проверки достаточно жалобы соседа.

В канун Нового года 10 тысяч полицейских выйдут на улицы крупных городов Греции. Они будут контролировать соблюдение карантинных мер.

С 22:00 31 декабря до 5:00 утра запрещено движение транспорта, за исключением случаев, связанных со здоровьем, работой и выгуливанием домашних животных, сообщила полиция. Автомобили будут останавливать и проверять.

Для передвижения в новогоднюю ночь людям нужно отправить СМС с кодом на определенный номер и такое же – при возвращении из гостей.

Что касается домашних вечеринок, то разрешены собрания до девяти человек. Полиция может входить в дома в присутствии прокурора после подачи жалобы (например, соседей). Штраф для хозяина дома составляет 3000 евро, а для гостей – 300 евро.

Введены ограничения на посещения храмов верующими (социальная дистанция, наполнение церквей и др.). Для посещения храма нужно обязательно отправить СМС с кодом.

Новогодние ограничительные меры в целом аналогичны рождественским, однако контроль будет более жестким. За два дня Рождества (24 и 25 декабря) было 140 000 проверок и 3300 выявленных нарушений. Арестовали 10 человек.

Далеко не все греки спокойно приняли новые ограничения. Около 100 человек стали участниками беспорядков вечером 30 декабря в городке Аспропиргос к северу от Афин. Сначала протестующие собрались для проведения мирной демонстрации. Однако в ее ходе начали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

"Район превратился в поле боя. В течение 10 минут слышались непрерывные взрывы "коктейлей Молотова". Правоохранители применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпу", – сообщило издание aspropyrgosnews.gr.

7 декабря греческие власти продлили до 7 января жесткий карантин. В стране закрыты школы, заведения общественного питания, суды, развлекательные учреждения и горнолыжные центры, ограничено проведение спортивных мероприятий.

По данным портала Worldometer в Греции за 30 декабря заболели 942 человека, 58 умерли (население Греции составляет около 11 млн человек). Всего в стране выявлено почти 138 тыс. заболевших COVID-19, умерли 4400 человек.

Если Рождество в Греции традиционно встречают дома, в кругу семьи, то Новый Год – это праздник как семейный, так и общественный. Масса развлекательных заведений организовывают новогоднюю программу, и на первом месте "бузукья" – ночные клубы с живой музыкой в национальном ключе. Заказывать столик в таких местах нужно задолго до Нового Года.

Напомним, в ноябре Греция стала седьмой страной, которая сообщила о распространении COVID-19 среди норок на зверофермах.