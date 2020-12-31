10 млрд кубов газа ежегодно: Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу

Протяженность трубопровода – 878 км. На его строительство потрачено 3,9 миллиарда евро.

По Трансадриатическому газопроводу (TAP) начались коммерческие поставки азербайджанского газа в Европу.

Об этом сообщает Министерство энергетики Азербайджана, пишет "Интерфакс."

Ведомство отмечает, что тем самым "достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южный газовый коридор".

Отмечается, что Азербайджан в течение 25 лет будет поставлять каждый год в Европу более 10 млрд кубометров газа, из которых порядка 8 млрд кубометров будет получать Италия, суммарно 2 млрд кубометров – Греция и Болгария в равных долях, остальной объем будет экспортироваться на соседние рынки.

Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства Трансадриатического газопровода. А в начале ноября трубопровод ввели в эксплуатацию.

Источником газа стало месторождение Шах-Дениз, располагающееся в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Протяженность трубопровода – 878 км. Он лежит через Грецию (550 км), Албанию (215 км), дно Адриатического моря (105 км) и выходит на берег южной Италии (8 км). Для его строительства было выделено 3,9 миллиарда евро.

TAP является последним компонентом проекта Южный газовый коридор (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.