Из сирийского лагеря освободили двух украинок с детьми (фото)

В лагере содержат родственников боевиков ИГИЛ.

В Сирии из лагерей, в которых содержат родственников боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), освободили двух украинок с детьми.

Об этом сообщает "ТСН".

По данным СМИ, одна из освобожденных женщин родом из Кременчуга, вторая – из Крыма. Они обе, а также семеро их детей, уже покинули территорию Сирии.

Спецперация по поручению президента Украины Владимира Зеленского проводилась украинскими спецслужбами, дипломатами Министерства иностранных дел и другими правительственными структурами.

Как написал журналист Роман Бочкала в Facebook, уже сегодня украинки с детьми должны оказаться в Украине.

"Если успеем пройти все формальности и долететь до полуночи. Борт из Киева уже ожидает в столице Иракского Курдистана. Гораздо приятнее встретить Новый год в кругу родных, а не среди других таких же несчастных жертв войны и обстоятельств. В лагере, который гуманитарные организации называют одним из самых ужасных мест в мире", – добавил он.

Однако из сирийских лагерей освободили не всех удерживаемых украинцев. По информации "Бабеля", черкащанку Инну Добровольскую и других женщин из лагеря аль- Хоул пока не отпустили.

Уточняется, что возвращения в Украину ожидают еще 57 человек.

Лагерь аль-Хоул рассчитан на 11 тысяч человек, но здесь проживает более 70 тысяч, из которых более 95% – женщины и дети.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве одного из руководителей "Исламского государства".