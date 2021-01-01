Ким Чен Ын вместо новогоднего обращения написал гражданам письмо

Северокорейский лидер поклялся в "беззаветной преданности великому народу".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вместо новогоднего выступления поздравил граждан КНДР с Новым годом письмом, написанном от руки.

Об этом сообщает Аljazeera со ссылкой на южнокорейские СМИ.

"Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа", – говорится в тексте письма.

Ким Чен Ын отметил, что граждане страны поддерживают правящую Трудовую партию Кореи и поклялся в "беззаветной преданности великому народу".

"Я благодарю людей за то, что они неизменно доверяли и поддерживали нашу партию даже в трудные времена. Еще раз клянусь, что я всегда останусь верным великим людям", – написал он.

Отметим, как правило, северокорейский лидер выступает 1 января с посланием, в котором поздравляет народ с Новым годом и излагает свои планы на год и партийную политику. На этот раз он решил изменить традицию.

Как сообщает Reuters, в Северной Корее прошло массовое новогоднее шоу, несмотря на ограничения из-за эпидемии COVID-19. Тысячи граждан вечером 31 декабря пришли на главную площадь северокорейской столицы Пхеньяна, чтобы посмотреть концерт и фейерверк в честь Нового года.

Артисты пели и танцевали на сцене без масок, исполняя патриотические песни со словами "Слава генералу Ким Чен Ыну" и "Мне больше всего нравится моя страна".

Напомним, Ким Чен Ын и его семья уже получили китайскую вакцину от коронавируса.