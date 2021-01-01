В новогоднем обращении Меркель заявила, что больше не пойдет в канцлеры Германии (видео)

Должность главы государства Ангела Меркель занимает с ноября 2005 года.

В новогоднем обращении к нации канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поздравляет граждан с Новым годом в качестве главы государства последний раз.

Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале DW News.

Меркель отметила, что за 15 лет ее нахождения у власти 2020 год был самым тяжелым.

"Я думаю, что не преувеличиваю, когда говорю, что никогда за последние 15 лет мы не считали старый год таким тяжелым и что никогда мы, несмотря на все заботы и определенный скептицизм, не встречали новый год с такой надеждой", – сказала она.

Большую часть своего выступления канцлер Германии посвятила коронавирусу и вакцинации, а под конец сообщила, что больше не будет баллотироваться на должность главы государства.

"Наконец, я хотела бы сказать кое-что личное. Через девять месяцев состоятся всеобщие федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на переизбрание. Сегодня я, вероятно, в последний раз обращаюсь к вам под Новый год как федеральный канцлер", – сказала Меркель.

Ангела Меркель – первая женщина на посту канцлера Германии. Эту должность она занимает с ноября 2005 года. В 2020 году она снова возглавила рейтинг Forbes самых влиятельных женщин мира – лидирующую позицию Меркель удерживает уже 10 лет.

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Отметим, около 71% граждан Германии заявили, что довольны работой Ангелы Меркель на посту канцлера. На фоне ситуации с коронавирусом, который ударил по Германии не так сильно, как по другим европейским странам, ее рейтинг значительно вырос.