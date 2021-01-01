Центр Рима усеяли тысячи трупов птиц, погибших из-за фейерверков (фото, видео)

Птицы бились в темноте о твердые поверхности и умирали от испуга

Из-за новогодних фейерверков в столице Италии погибли тысячи скворцов, трупы которых буквально усеяли улицы Рима. Видео последствий громогласной встречи 2021 года публикуют пользователи в соцсетях, а подробности сообщило издание Corriere della Sera.

По информации очевидцев, после взрывов салютов и петард птицы кинулись врассыпную в панике, а затем, словно капли дождя, замертво падали с неба. Больше всего их было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.

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Люди рассказывают о том, что скворцы, которые обычно сидят на деревьях на Пьяццале деи Чинквеченто перед вокзалом Термини, напуганные громыханием и вспышками, летели и в темноте столкивались между собой, ударялись о рекламные щиты, дома и другие поверхности, которых не видели в хаосе. Многие пернатые погибли от сердечного приступа, вызванного испугом. Другие покалечились при падении.

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Власти Рима за 24 часа до нового года запретили использование пиротехники в период праздников – вплоть до 6 января, а нарушителям пригрозили штрафом до 500 евро. Однако нашлось немало тех, кто проигнорировал требования.

Год назад, в ночь на 1 января, в немецком городе Крефельд полностью сгорел обезьянник в местном зоопарке. Огонь уничтожил всех приматов, около 30 особей, которые находились в горящем помещении. Причиной возгорания могли быть фейерверки. Пожарные тушили огонь в течение нескольких часов, однако спасти животных не успели.