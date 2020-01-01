В немецком Крефельде горел зоопарк. Погибли около 30 обезьян

2020-01-01 15:54:29

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Пожар возник в ночь на 1 января. Причиной возгорания могли быть фейерверки

В ночь на 1 января в немецкого городе Крефельд горел зоопарк. Обезьянник сгорел напрочь, все животные в нем погибли.

Об этом пишет DW.

Пожар возник вскоре после полуночи. Причиной возгорания могли быть фейерверки. Пожарные тушили огонь в течение нескольких часов, однако спасти животных не успели. 

Предварительно, в обезъннике погбли около 30 животных.

В то же время пожар не задел т.н. сад горилл – все представители этого рода живы.

Местная полиция уже расследует происшествие.

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