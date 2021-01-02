Российский телеканал "обрезал" Путину полголовы во время его новогоднего обращения (видео)

Главный редактор телеканала "Каскад" заявила, что всех виновных накажут.

В России в новогоднюю ночь калининградский телеканал "Каскад" показал обращение президента РФ Владимира Путина, обрезав часть изображения. Во время трансляции была видна только нижняя часть лица российского президента. Видео опубликовано на YouTube-канале "Подъем".

Как сообщают очевидцы, сначала телеканал "Каскад" показал обращение губернатора Калининградской области Антона Алиханова без каких-либо помех. А потом началась трансляция обращения Путина и картинка оказалась такой, что у президенту "обрезали" половину головы.

При этом телевизионщики прервали президента на полуслове и включили вместо обращения главы государства музыкальную композицию.

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В пятницу, 1 января, пресс-служба телекомпании "Каскад" сообщила, что трансляция обращения президента сорвалась из-за технического сбоя.

"Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале "Каскад" связано с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны", – сообщается в релизе.

Кроме того, в телекомпании принесли извинения телезрителям.

Главный редактор телеканала Ольга Волкова рассказала "Подъем", что неполадки с трансляцией продолжались около 40 секунд.

"У нас старое оборудование, которое 20 лет практически не обновлялось, в связи с этим произошла такая ошибка… Мы сейчас разбираемся, как это могло быть, пытаемся понять причину. Все: технический директор и режиссер, которые составляли этот эфир, будут наказаны", – заявила она.

По информации Telegram-канала "Калининград №1", телеканал принадлежит руководству Калининградской области.

Отметим, ранее на сайте президента Российской Федерации была опубликована заметка, в которой перечисляется список глав государств и правительств других стран, которых Владимир Путин поздравил с Новым годом. Однако президента Украины Владимира Зеленского в перечне не было.