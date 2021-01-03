Впереди планеты всей. Израиль лидирует по темпам вакцинации от коронавируса

В стране за несколько недель успели привить 10,5% местного населения.

Израиль вырвался в лидеры среди стран мира по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на начало 2021 года, в стране уже привиты от коронавируса 10,5% местного населения. На втором месте в мире по темпам вакцинации оказался Бахрейн с 4% привитого населения, а на третьем месте Британия – 1,42%.

С начала массовой вакцинации в Израиле прошло несколько недель, за которые в стране успели получить вакцину 950 000 человек.

Но общее количество привитых людей от коронавируса больше всего в Китае и США. Так, в Китае получили вакцину 4,5 млн человека, а в США – 4 млн. Однако в процентном соотношении эти цифры составляют 1,3% и 0,3% от всех жителей каждой из стран.

В целом в мире, по состоянию на 2 января, первую дозу вакцины получили чуть больше 12 млн человек.

Напомним, что массовая вакцинация в Израиле стартовала 19 декабря, когда премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху получил первую дозу вакцины.