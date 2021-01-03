После 40-часовой новогодней рейв-вечеринки в Испании усилили ограничения на передвижение

Новогодний рейв собрал сотни участников из разных европейских стран.

Испанский телеканал RTVE рассказал, что власти страны приняли решение ужесточить ограничения на передвижение в нескольких регионах страны. Причиной тому стала 40-часовая новогодняя рейв-вечеринка, которая, несмотря карантин, собрала сотни участников из разных стран. Власти Испании опасаются возможных последствий из-за большого скопления людей.

Усиление ограничений должно вступить в силу в Андалусии, Мадриде и Арагоне. С 4 января будет полностью запрещен въезд и выезд в/из Мадридского региона. Исключение могут делать лишь для людей с "уважительными причинами".

Сама вечеринка прошла в пригороде Барселоны, в Линарс-дель-Валлес. Рейв разогнали представители правоохранительных органов.

В Каталонской федерации ночных заведений (FECALON) заявили, что власти были "пассивными", длительное время не закрывали вечеринку и не реагировали на массовые передвижения людей, часть из которых приехали в Испанию из других стран Европы.

Полицейские сообщили, что ими были арестованы два человека. Также сейчас расследуется дело касательно еще пятерых человек, которые, вероятно, причастны к организации незаконной вечеринки. Из-за нарушения карантинных ограничений они могут заплатить админштраф в размере до 3 тыс. евро.

Напомним, в Льероне, что на северо-западе Франции, на рейв-вечеринку на празднование Нового года собралось примерно 2,5 тыс. участников. Полиция не смогла остановить вечеринку, потому ограничилась штрафами для более, чем 1,2 тыс. человек.

В ноябре полиция уже останавливала подобную вечеринку во французском департаменте Валь-де-Марн, в которой участвовали 300 участников.