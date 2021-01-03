Грете Тунберг исполнилось 18 лет. Свое совершеннолетие она отпразднует в баре

Эко-активистка в местном заведении планирует раскрыть "темные секреты касательно заговора о климатических и школьных забастовках и ее злых кураторах".

3 января 2021 года шведской эко-активистке Грете Тунберг исполнилось 18 лет. На своей странице в Instagram она поблагодарила всех за поздравления ее с совершеннолетием и заявила, что желающие могут найти ее ночью в одном из местных баров.

"Сегодня ночью вы найдете меня в местном баре. Я буду раскрывать все темные секреты заговора о климатических и школьных забастовках и моих злых кураторах, которые больше не могут меня контролировать!", — написала Тунберг.

В конце публикации эко-активистка добавила, что она "наконец-то свободна".

[ + – ] Совершеннолетняя Гретта Тунберг Фото: Грета Тунберг / Instagram

Количество подписчиков Греты Тунберг в Instagram превышает 10,5 млн.

Напомним, в октябре 2020 года активистка из-за новых карантинных ограничений, введенных в Стокгольме, перенесла очередную забастовку в онлайн.

Отметим, в конце августа она вернулась в школу. А ровно месяц спустя она продолжила борьбу против климатических изменений.

Грета Тунберг удостоена премии в размере 1,1 миллиона евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом. В 2019 году Грета Тунберг была названа "Человеком года" по версии журнала Time.