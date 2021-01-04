Нэнси Пелоси переизбрали спикером Конгресса США

Это будет четвёртый срок ветерана американской политики на этом посту.

Ветеран американской политики, демократ Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США. 80-летняя конгрессмен с минимальным преимуществом одержала победу над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти – Пелоси получила 216 голосов, а ее оппонент – 209.

Об этом сообщает FoxNews.

Это будет четвёртый срок Пелоси на посту спикера.

Она была спикером Конгресса предыдущего 116 созыва, также с января 2007 года по январь 2011 года (110-й и 111-й созывы). По ее словам, спикером она стала в последний раз, и больше не будет претендовать на эту роль.

Отмечается, что избрание Пелоси в этот раз было непростым. Демократы на выборах в ноябре утратили в Конгрессе часть мест, к тому же, некоторые из однопартийцев Пелоси отказались ее поддержать.

Выступая перед конгрессменами после избрания, Пелоси заявила, что приоритетом должна быть борьба с коронавирусом.

"И мы победим его", – сказала она.

Нэнси Пелоси — член палаты представителей от Калифорнии. Она впервые добилась избрания в Конгресс США ещё в 1987 году.

Напомним, Сенат CША проголосовал за отмену вето президента Трампа на законопроект о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA).