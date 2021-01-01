Сенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет 2021 с помощью для Украины

Для отмены вето требовалось набрать две трети голосов членов верхней палаты Конгресса США

Сенат CША проголосовал за отмену вето президента Трампа на законопроект о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA), передает CBS News.

Это решение поддержали 81 сенатор, против высказались 13 человек. Для отмены вето требовалось набрать две трети голосов, однако результаты превзошли все ожидания.

Трамп наложил вето на оборонный бюджет из-за положения о переименовании баз в честь официальных лиц Конфедерации, а также требовал отменить статью 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Ранее, 29 декабря, Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, несмотря на вето президента, а верхняя палата Конгресса сказала свое окончательное слово 1 января.

По информации издания, за время своего президентства Трамп наложил вето на девять законопроектов, но ни один из них не был отменен. Это будет первый раз, когда его вето удалось преодолеть.

В оборонном бюджете США на следующий год прописана помощь Киеву в размере 250 миллионов долларов, которые должны быть направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Также, законопроект включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Как мы сообщали ранее, документ предполагает обязательное введение санкций против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".