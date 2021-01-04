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Оползень в Норвегии: спасатели нашли тело седьмого погибшего

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норвегия, гьердрам, оползень, поиск выживших, погибшие
Фото: TV2

Без вести пропавшими остаются трое человек

Спасатели подтвердили смерть семи человек в результате масштабного оползня, который произошел 30 декабря в муниципалитете Гьердрам в 20 километрах от столицы Норвегии Осло. Об этом пишет TV2.

Тела двух погибших нашли утром, 4 января во время спасательных работ на месте оползня. Собаки обнаружили среди обломков домов.

норвегия, гьердрам, оползень, поиск выживших, погибшие

Поисковые работы с помощью спасателей, полицейских и собак будут продолжаться вечером и ночью. Спасатели надеются найти выживших. Без вести пропавшими остаются трое человек.

"Есть еще надежда найти выживших. Они могли оказаться в воздушном кармане", — сказал руководитель спасателей Кристиан Виллерсруд.

Пятеро из 10 пропавших без вести после оползня, сошедшего утром 30 декабря, были найдены мертвыми.

норвегия, гьердрам, оползень, поиск выживших, погибшие
норвегия, гьердрам, оползень, поиск выживших, погибшие
Все фото: TV2

Тело первого погибшего нашли 1 января, потом три тела обнаружили в субботу, 2 января, и одну смерть подтвердили утром 3 января.

Из-за оползня в Гьердраме было эвакуировано более тысячи человек. Людей ищут с помощью тепловизоров и собак-спасателей. Одна из них получила травму, пытаясь пробраться в разрушенный дом.

Также на месте работают волонтеры, которые ищут на месте оползня выживших домашних животных. Поиски осложняются тем, что в Норвегии резко упала температура и сейчас земля промерзла на три сантиметра. 