Оползень в Норвегии: спасатели нашли тело седьмого погибшего

Без вести пропавшими остаются трое человек

Спасатели подтвердили смерть семи человек в результате масштабного оползня, который произошел 30 декабря в муниципалитете Гьердрам в 20 километрах от столицы Норвегии Осло. Об этом пишет TV2.

Тела двух погибших нашли утром, 4 января во время спасательных работ на месте оползня. Собаки обнаружили среди обломков домов.

Поисковые работы с помощью спасателей, полицейских и собак будут продолжаться вечером и ночью. Спасатели надеются найти выживших. Без вести пропавшими остаются трое человек.

"Есть еще надежда найти выживших. Они могли оказаться в воздушном кармане", — сказал руководитель спасателей Кристиан Виллерсруд.

Пятеро из 10 пропавших без вести после оползня, сошедшего утром 30 декабря, были найдены мертвыми.

[ + – ] Все фото: TV2

Тело первого погибшего нашли 1 января, потом три тела обнаружили в субботу, 2 января, и одну смерть подтвердили утром 3 января.

Из-за оползня в Гьердраме было эвакуировано более тысячи человек. Людей ищут с помощью тепловизоров и собак-спасателей. Одна из них получила травму, пытаясь пробраться в разрушенный дом.

Также на месте работают волонтеры, которые ищут на месте оползня выживших домашних животных. Поиски осложняются тем, что в Норвегии резко упала температура и сейчас земля промерзла на три сантиметра.