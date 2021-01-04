Основатель Alibaba Джек Ма исчез после критики китайских властей – СМИ

С 24 октября бизнесмен ни разу не был замечен на публике.

Миллиардер не появлялся на публике больше двух месяцев, об этом сообщают сразу несколько изданий.

В частности, многие обратили внимание, что Джек Ма так и не появился на проекте "Africaʼs Business Heroes", где должен был присутствовать в качестве судьи. Однако финал шоу прошел без участия бизнесмена.

Позднее фотографию Джека Ма удалили из списка судей на сайте "Africa’s Business Heroes". В финале шоу африканские предприниматели соревнуются за право получить финансирование своего проекта. Общий фонд проекта составляет 1,5 млн долларов. Согласно официальному объяснению спикера миллиардера, Ма не смог принять участие в проекте из-за высокой занятости в других инициативах.

Напомним, что ранее Джек Ма во время публичного выступления 24 октября раскритиковал правительство Китая. После этого бизнесмен ни разу не появлялся на публике. Основатель сайта Alibaba тогда заявил, что правительство сдерживает инновации, а банки бизнесмен приравнял к ломбардам.

Через неделю после этого заявления китайские власти приостановили листинг Ant Group (финтех-компания Джека Ма) — этот выход на биржу мог стать одним из крупнейших в мире.

Компания планировала выйти одновременно на Шанхайскую и Гонконгскую биржи. В планах было привлечение 35 млрд долларов. Выход на биржи мог повысить оценку компании до 315 млрд долларов. Параллельно с этим китайский регулятор открыл антимонопольное расследование против Alibaba Group.

Напомним, что Джек Ма уже потерял 11 млрд долларов из-за особого внимания китайских властей к его компании.