В Испании уволенный сотрудник Mercedes разгромил бульдозером полсотни новых машин (фото)

Ущерб от действий обиженного мужчины оценивают более чем в 2 млн евро.

В испанском городе Витория 38-летний уволенный сотрудник компании Mercedes-Benz разбил на угнанном экскаваторе более полусотни автомобилей на территории завода.

Об этом пишет издание Periodismo del Motor.

Отмечается, что обиженный мужчина проехал на угнанном экскаваторе до территории автозавода 21 км.

Сообщество Irlandarra в Twitter уточнило, что сотрудника уволили в последний день 2020 года.

По данным СМИ, мужчина проник на стоянку, где стояли автомобили Mercedes V-класса и начал разбивать их один за другим. Отмечается, что он хотел попасть во внутрь заводского здания, но не смог.

Ущерб от его действий оценивают более чем в 2 млн евро.

Бывшего сотрудника Mercedes доставили в полицейский участок и будут судить.

Также сообщается, что в Испании сотрудники заводов Mercedes бастуют уже не первый месяц. Они недовольны внедрением нового плана, который оставит безработными порядка 10-15% человек, занятых на заводах немецкой марки.

В самой Витории 18 декабря прошли массовые протесты сотрудников Mercedes: люди выражали несогласие с решением работодателя ввести "новый план производства".

Отметим, ранее в Испании в городе Сонсека мужчина за рулем своего джипа протаранил двери церкви, считая, что он одержим сатаной и только таким образом может спастись от его преследования.