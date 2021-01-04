Президент Мексики готов предоставить Ассанжу политическое убежище

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил за помилование основателя Wikileaks.

Мексика готова предложить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Reuters.

"Я собираюсь попросить министра иностранных дел дать запрос правительству Великобритании о возможности освобождения Ассанжа и предоставления политического убежища в Мексике. Ассанж — журналист и заслуживает шанса, я за его помилование. Мы дадим ему защиту", — заявил Лопес Обрадор.

Напомним, британский суд постановил, что запрос об экстрадиции Ассанжа в США заблокирован из-за опасений по поводу психического здоровья журналиста и склонности к самоубийству в США.

По словам его адвокатов, в случае осуждения в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Однако правительство США заявило, что приговор, скорее всего, составит от четырех до шести лет.

11 апреля 2019 года Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне, после того как власти Эквадора лишили его убежища в своем посольстве. В Сколанд-Ярде сообщили, что Ассанжа арестовали в Лондоне по требованию об экстрадиции в США. В Соединенных Штатах он подозревается в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.

Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США с целью получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке, которая затем была опубликована на веб-сайте Wikileaks.

Он говорит, что эта информация раскрыла злоупотребления со стороны военных США. Но прокуратура США заявляет, что утечка секретных материалов подвергает опасности жизни, и поэтому США потребовали его экстрадиции из Великобритании.