США призвали Тегеран немедленно освободить южнокорейский танкер

Иранские власти утверждают, что захваченный танкер загрязнял окружающую среду.

В понедельник, 4 января, Госдепартамент США призвал Иран немедленно освободить танкер Hankuk Chemi под флагом Южной Кореи, который был захвачен в Персидском заливе.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, Госдеп обвинил Тегеран в том, что тот угрожает свободному судоходству.

"(Иранский) режим продолжает угрожать правам и свободам судоходства в Персидском заливе в рамках явной попытки вынудить международное сообщество ослабить давление санкций. Мы присоединяемся к призыву Республики Корея к Ирану немедленно освободить танкер", – сказал представитель Госдепа.

Тем временем иранские власти утверждают, что танкер, предназначенный для перевозки продуктов нефтехимии, загрязнял окружающую среду, сообщает агентство Fars.

"Танкер Hankuk Chemi, на борту которого находилось 7200 тонн нефтехимии, неоднократно нарушал экологические протоколы с момента отплытия из саудовского порта Эль-Джобайл", – приводит агентство сообщение Корпуса стражей исламской революции.

При этом МИД Южной Кореи подтвердил, что задержанное судно по требованию иранских властей движется в сторону территориальных вод Ирана, сообщает агентство Yonhap.

В МИДе также заявили, что к месту происшествия направляются силы южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством.

Напомним, 4 января Корпус стражей исламской революции взял под контроль в Персидском заливе судно Hankuk Chemi, которое шло под флагами Южной Кореи. Танкер следовал из саудовского порта Аль-Джубайль в Южную Корею.