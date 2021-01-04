Иран захватил южнокорейский танкер в Персидском заливе, - СМИ

Танкер использовался для перевозки нефтепродуктов и химикатов.

Корпус стражей исламской революции взял под контроль в Персидском заливе судно Hankuk Chemi, которое шло под флагами Южной Кореи. По информации иранского агентства Tasnim, поводом для такого решения стало то, что те неоднократно нарушали законы о защите морской среды.

В КСИР сообщили, що танкер следовал из саудовского порта Аль-Джубайль в Южную Корею и был захвачен из-за загрязнения окружающей среды химическими веществами, информирует Mehr News.

Судно якобы перевозило 7 200 тонн этанола. Экипаж танкера арестовали и содержат в порту Бандер Аббас, куда пришвартовали танкер. В составе экипажа были граждане не только Южной Кореи, но и Индонезии, Вьетнама и Мьянмы.

Отметим, в годовщину гибели Сулеймани Минобороны США заявило, что не будет выводить из Персидского залива атомный авианосец Nimitz из-за угроз со стороны Ирана. В этот же день тысячи людей в Ираке вышли помянуть убитого по приказу Дональда Трампа Сулеймани.

Напомним, ударная группа авианосца ВМС США USS Nimitz вошла в Персидский залив 25 ноября 2020 года, за два дня до убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Представители ВМС США заявили, что отправка корабля в регион не была связана с какой-либо угрозой.

Ранее американский президент Дональд Трамп дал указание американским ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям в случае угрозы военнослужащим США.