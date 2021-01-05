Коронавирус унес жизнь 81-летней потрошительницы из Хабаровска, убившей украинца

Из трех инкриминируемых ей убийств "березовская потрошительница" призналась только в одном.

В городской больнице №10 города Хабаровска от коронавируса скончалась 81-летняя Софья Жукова, подозреваемая в серии убийст и находившаяся в медучреждении под конвоем, передает "Комсомольская правда".

По мнению следователей, на счету работавшей мясником на свиноферме жительницы села Березовка Хабаровского края было минимум три жизни. Сначала в декабре 2005 года она якобы расправилась с восьмилетней девочкой со своего подъезда, которая раздражала ее играми и беготней. Через несколько дней тело малышки нашли, однако долгое время выйти на след убийцы не смогли.

Через восемь лет жертвой Жуковой стала приятельница, которая пришла пожить к ней.

Впервые о преступлениях пенсионерки стало известно зимой 2019 года, после третьего эпизода, когда дети у мусорных баков обнаружили, что собаки грызут человеческую руку. Там же вскоре были обнаружены и другие части тела.

Следователи установили, что погибший – 52-летний украинец Василий Шляхтич, который квартировал у Жуковой. В ходе обыска жилища женщины криминалисты обнаружили там кровь и куски человеческого мяса, принадлежавшие убитому. Против нее возбудили уголовное дело, во время которого всплыли и другие факты.

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Отмечается, что со всеми жертвами Жукова поступала одинаково: после расправы разрубала тела на куски и выносила в мусорные баки. Из-за этого село, где она жила, много лет пребывало в страхе, умножая слухи. Многие кивали в сторону бабы Сони, однако догадки особого значения для правоохранителей не представляли без веских доказательств.

Из-за сиплого голоса Жукову прозвали Сонька Сипатая. Местные вспоминают о ней, как об очень крепкой, сильной, отмечая, что старуха была скандальной и злопамятной. В прессе ее окрестили "березовской потрошительницей"

Из всех инкриминируемых ей преступлений Жукова созналась только в убийстве дворника, а два остальных отрицала. Следствие по ее делам продолжалось, и об окончательном приговоре речи еще не шло. Однако в связи со смертью подозреваемой ее уголовные производства так и останутся без вердикта.

Напомним, в Британии, в больнице Северного Дарема от коронавируса скончался серийный убийца Питер Сатклифф, по прозвищу "Йоркширский потрошитель". Ему было 74 года, и он подписал отказ от реанимации, заверяя врачей, что после смерти попадет в рай. В 1981 году Сатклифф был приговорен к пожизненному заключению. Ему инкриминировали убийство не менее 13 женщин.

А в США умер 80-летний Сэмюэл Литтл, которого ФБР охарактеризовало как самого массового серийного убийцу страны.