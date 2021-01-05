Ряд арабских стран снимет блокаду с Катара, которую ввели еще в 2017 году

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн пришли к соглашению с Катаром.

Границы и воздушное пространство между странами возобновят. Блокаду и дипломатические отношения также восстановят, сообщает DW.

В понедельник 4 января, при посредничестве Кувейта, Саудовская Аравия вместе с союзниками пришли к общему знаменателю. Катар отзывает свои иски во Всемирную торговую организацию. А страны, которые вводили блокаду ее снимут.

"Мы сделали прорыв в устранении раскола внутри Совета сотрудничества государств Персидского залива", — заявил ранее один из представителей переговорной группы. Представитель пожелал остаться анонимным. Также он заявил, что советник президента США Джаред Кушнер способствовал достижению договоренностей и проводил телефонные разговоры до утра понедельника.

Саудовская Аравия, Египет ОАЭ и Бахрейн вводили блокаду против Катара из-за якобы финансирования Катаром террористов. Эмбарго накладывалось не только на воздушное и морское пространство, но и на все катарские компании. По мнению Саудовской Аравии, Катар был в очень тесных экономических отношениях с Ираном и радикальными исламскими группировками. Из-за блокады в Катаре были перебои с поставкой продуктов питания и питьевой воды.

Против блокады Катара выступали США, Германия и Турция. Турция даже перебрасывала свои войска в Катар.

Напомним, 5 июня ряд стран ввели блокаду против Катара, они выдвигали ряд требований стране.

Также в декабре 2018 года Катар покинул ОПЕК из-за блокады.