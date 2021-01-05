Муж звезды "Ворониных" Олег Будрин пропал после Нового года

Актер Олег Будрин не выходит на связь уже несколько дней.

У Веры из "Ворониных", актрисы Ирины Лачиной пропал муж, 51-летний актер Олег Будрин. За помощью Лачина отправилась в полицию. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Инцидент произошел вечером 1 января.

Около восьми вечера Олег сообщил Ирине, что собирается встретиться с родной сестрой Светланой, которая живет на юго-западе Москвы.

Выехав из дома, Будрин сразу же вернулся домой. Он сказал, что хочет забрать компьютер, поскольку планирует ночевать у сестры. Забрав у двери своей квартиры системный блок, Будрин сел в авто и уехал.

Как выяснила Лачина, до сестры Будрин так и не добрался. Светлана расскаала, что разговаривала с Будрином 2 января по телефону, он ей сообщил, что находится в гостиннице для строителей, но не рассказал, где она находится. В трубке она услышала женский голос, говоривший: "Положи телефон", и связь прервалась.

Ирина Лачина говорит, что ссор и конфликтов перед пропажей мужа не было. Она также говорила, что Будрин не употреблял алкоголь и был в полностью вменяемом состоянии. К поискам мужчина подключились правоохранители.

Олег Будрин снимался в сериалах и фильмах "Всегда говори всегда", "Досье детектива Дубровского", "Похороны Сталина".

Напомним, 1 сентября стало известно, что звезда сериала "Воронины", народный артист России Борис Клюев скончался на 77 году жизни. На его счету более 100 ролей в театре и кино. Популярность к Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" (1984). В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм "Михайло Ломоносов" с его участием. Актер сыграл роли Рошфора в фильме "Д`Артаньян и три мушкетера", герцога де Гиза в лентах "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро".