Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербаджана. В Нагорном Карабахе построят аэропорт

В Шушу прокладывают новую горную дорогу, а в Физули приступили к разминированию территории под строительство взлетных полос.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил древнюю столицу Карабахского ханства город Шуша, культурной столицей Азербайджана. Об этом политик заявил во время видеоконференции с новоназначенным министром культуры Анаром Керимовым, передает пресс-служба главы государства.

"Я объявляю Шушу столицей азербайджанской культуры. Город Шуша этого заслуживает. Думаю, что его можно считать не только культурной столицей Азербайджана, но и региона. Культурная жизнь Шуши должна быть насыщенной", – заявил Алиев.

По словам азербайджанского лидера, "наши мечети в Шуше" должны быть отремонтированы и отреставрированы, а их внешний вид должен быть восстановлен до первоначального:

"Работы по восстановлению Шуши уже начались. По моему указанию туда была отправлена ​​большая делегация. Значит, надо осмотреть жилой фонд, исторические памятники, точно рассчитать ущерб, и начать восстановление Шуши. Однако первоначальный образ Шуши, ее исторический облик нужно восстанавливать не теряя времени, но в то же время без спешки".

Кроме того, Алиев сообщил, что инициирует традиционные "Дни поэзии Вагифа", а также фестиваль "Хары бюльбюль". Согласно указанию президента, в 2021 году эти два мероприятия должны быть проведены в городе Шуша.

Азербайджанский лидер вспомнил, как присутствовал на одном из таких мероприятий вместе со своим отцом – экс-президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым: "Дни поэзии Вагифа проводились традиционно. Помню, и я с отцом был на Днях поэзии Вагифа. Я присутствовал на открытии мавзолея Вагифа, в ту морозную погоду.".

Молла Панах Вагиф – азербайджанский поэт и государственный деятель Карабахского ханства XVIII века. Воспетые в его стихах "холмы скалистые Шуши", где был захоронен поэт, и стали местом сооружения в 1982 году мавзолея Вагифа – величественного памятника в стиле брутализм. После перехода города 8 мая 1992 года под контроль Армении мавзолей был поврежден и до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

"Сейчас в Шушу прокладывается новая дорога. Правда, эта дорога прокладывается по территории с очень сложным рельефом. Но мы добьемся этого", – добавил политик.

Кроме того, как сообщает "Аzertag.az", Алиев распорядился построить международный аэропорт в городе Физули в Карабахе.

"Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы", – заявил президент Азербайджана. При этом не сообщается, будет ли новый аэропорт использоваться в военных целях.

Напомним, недавно Ильхам Алиев призвал армянскую оппозицию не раскачивать ситуацию в стране, и вступился за премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отметив, что вооруженные силы Армении развалили еще до него.