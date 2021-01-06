Помпео признал, что США не добились прогресса по Донбассу

По словам главы Госдепа США, ситуация на востоке Украины "довольно заморожена".

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты и Европейский Союз не смогли добиться успеха в урегулировании конфликта на востоке Украины за время каденции президента Трампа.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, которое опубликовали на сайте Госдепа.

Прмпео отметил, что США делали правильные вещи в отношении Украины, чтобы укрепить способность украинского правительства защищаться от угроз, исходящих со стороны России.В подтверждение своих слов он упомянул попытки США остановить строительство газопровода "Северный поток-2" и решение Дональда Трампа предоставить Киеву летальное оружие.

"Мы сделали для украинцев правильные вещи… Но, тем не менее, на юго-востоке Украины все еще существует конфликт – мы не достигли большого прогресса, и европейцы также не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса", – сказал руководитель Госдепартамента.

На вопрос журналистов, есть ли надежда на то, что в конечном итоге Россия уйдет с востока Украины и вернет Крым, Помпео ответил, что ситуация "довольно заморожена".

"Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я сожалею об этом", – сказал глава американской дипломатии.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео поделился фотографией подарка, который получил в Украине от раненого бойца. Кадр был сделан еще в конце января прошлого года, когда Помпео прилетел с визитом в Украину в ходе турне по пяти государствам Восточной Европы. На снимке солдат на костылях передает ему нашивку со своей формы.