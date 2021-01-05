Госсекретарь США Майк Помпео показал подарок от раненого украинского защитника (фото)

Госсекретарь также поделился фото с Епифанием.

Госсекретарь США Майк Помпео, который уже в скором будущем покинет свой пост, поделился фотографией подарка, который получил в Украине от раненого бойца. Снимок он опубликовал в своем Twitter.

Кадр был сделан еще в конце января прошлого года, когда Помпео прилетел с визитом в Украину в ходе турне по пяти государствам Восточной Европы. На снимке солдат на костылях передает ему нашивку со своей формы.

"Когда я посетил киевский военный госпиталь, чтобы встретиться с храбрыми украинскими борцами за свободу, один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне. Никогда не недооценивайте силу", – подписал снимок госсекретарь США.

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Во время Мюнхенской конференции в феврале 2020 года он рассказал подробности этой встречи во время посещения травматологического отделения Киевского военного госпиталя.

"Там был молодой солдат с серьезными ранениями, из-за которых он испытывал серьезную боль. Мы коротко поговорили через переводчика, и он рассказал, что он капитан — я несколько десятилетий назад также был капитаном (армии США)", – вспомнил Помпео. Затем, продолжил он, боец на костылях прошел через комнату к вешалке и передал ему нашивку с символикой своего подразделения, попросив хранить ее. Этот жест со стороны украинского воина и такое отношение к своей символике показали американцу, что украинцы действительно ведут борьбу за свой суверенитет.

Кроме снимка с бойцом, Помпео поделился фотографией с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Епифанием.

"Мы действовали на многих фронтах против России, включая свободу вероисповедания. Я убедился, что США поддерживают международное признание Православной церкви Украины, помогли митрополиту избежать российского влияния", – говорится в подписи.

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Напомним, из-за беспорядков в Ираке госсекретарь США Майк Помпео отложил на более поздний срок турне, во время которого он собирался посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Планировалось, что он прилетит в Украину 3 января 2020 года, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Вашингтона. Вместо этого Помпео прибыл в Киев вечером 30 января. Во время визита в Украину госсекретарь США обсуждал вопросы безопасности, экономического сотрудничества и деятельности ПЦУ. Он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а также с главой украинского МИДа, главой оборонного ведомства и Православной церкви Украины.