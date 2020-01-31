Майк Помпео в пятницу утром возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с государственным секретарем США Майком Помпео в здании МИД Украины в Киеве.

Об этом сообщает УНН в пятницу, 31 января.

В частности, Пристайко и Помпео обсудят дальнейшее политическое взаимодействие относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление обороноспособности, продвижение внутренних реформ, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Кроме того, Майк Помпео в пятницу утром в Киеве возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря.

Помпео прибыл в Киев вечером в четверг, 30 января. В пятницу, 31 января, у него также запланированы различные встречи, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помпео, прилетев в Киев, написал в своем Twitter: "Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины со стороны США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это", - написал Помпео.

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