В годовщину убийства Сулеймани неизвестные пообещали направить самолет в здание Капитолия

Авиадиспетчеры уже получили инструкции немедленно сообщать о любых отклонениях самолетов от маршрутов.

Авиадиспетчеры Нью-Йорка получили анонимную угрозу, что в среду, 6 декабря, в здание Капитолия в Вашингтоне врежется самолет. Неизвестные заявили, что такой террористический акт будет местью за убийство год назад иранского военного деятеля, генерала Касема Сулеймани по приказу Дональда Трампа.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

"Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорк в понедельник услышали страшное предупреждение: "В среду мы разобьем самолет о Капитолий. Сулеймани будет отмщен", – говорится в сообщении.

Издание пишет, что пока неизвестно кто прислал угрозу.

"Хотя правительство не считает данную угрозу правдоподобной, её расследуют как нарушение правил авиационных частот", – говорится в материале.

Сам факт вмешательства в связь между диспетчерами и пилотами вызывает тревогу.

О данном случае были проинформированы Пентагон и другие силовые ведомства. Некоторые связывают данное сообщение с тем, что в среду в Конгрессе будет проходить процедура сертификация голосов выборщиков на президентских выборах.

Авиадиспетчеры уже получили инструкции немедленно сообщать о любых отклонениях самолетов от маршрутов.

В ФБР пока не прокомментировали случившееся, но отметили, что "все угрозы обществу там рассматривают серьезно".

Напомним, Иран объявил в международный розыск 48 граждан США, в том числе и президента Дональда Трампа, в связи с убийством генерала Касема Сулеймани.