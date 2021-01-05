Иран повторно направил Интерполу запрос об аресте Трампа

Иран объявил в международный розыск 48 граждан США, в том числе и президента Дональда Трампа, в связи с убийством генерала Касема Сулеймани.

В результате расследования удалось установить причастность 48-ми американцев к убийству генерала Сулеймани. Среди них официальные лица, военные чиновники из Пентагона и командования силами США в регионе. "Однако главную роль сыграл президент Дональд Трамп. Все они объявлены в розыск по красному циркуляру Интерпола", – сказал сказал пресс-секретарь Верховного суда Ирана Гулам Хусейин Исмаили. Свое заявление он сделал на церемонии, посвященной годовщине со дня гибели Сулеймани, сообщила телекомпания AlJazeera.

По его словам, Иран сотрудничает в расследовании дела об этом убийстве с шестью странами региона, главным образом с Ираком.

На той же церемонии в Тегеране глава Верховного суда Ирана Эбрагим Раиси сказал, что Трамп является главной целью судебного преследования, и он не должен пользоваться иммунитетом из-за своего политического статуса. "К счастью, президентство Трампа закончилось. Но даже если бы его срок не истек, было бы недопустимо говорить, что кто-то не должен нести ответственность перед законом своего его административного положения", – сказал он.

Аббас Али Кадходай, пресс-секретарь Совета стражей конституции (специальный надпарламентский орган власти в Иране), заявил на прошлой неделе, что Иран будет юридически преследовать Трампа после того, как он покинет Белый дом. "Юридическая неприкосновенность Трампа как главы государства проблематична для его судебного преследования, но некоторые международные эксперты придерживаются мнения, что после того, как президентство Трампа закончится, это может стать возможным", – пояснил он.

Напомним, это уже второй запрос Ирана в Интерпол о выдаче международного ордера на арест Трампа и десятков официальных лиц США. В июне прокурор Тегерана выдал ордер на арест Трампа и 35 американских чиновников, заявив, что им предъявлены обвинения в убийстве и терроризме.

Интерпол не принимает во внимание запросы подобного рода, сообщил тогда его представитель агентству AFP, не подтвердив, обращалась ли иранская сторона к ним. Устав организации запрещает ей вмешательство "политического, военного, религиозного или расистского" характера.

Сулеймани и помощник руководителя проиранского шиитского ополчения "Хашди Шааби" Абу Мехди аль-Мюхендис были убиты 3 января 2020 года в результате ракетного удара с беспилотника. Удар по автоколонне был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

Касым Сулеймани был второй по значимости персоной в формировании политики безопасности Ирана после аятоллы Али Хаменеи. Он оказал значительное влияние на политику Ирана в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии.

С одной стороны он был командующим группировок, сражавшихся против США, а с другой – являлся ключевой фигурой во время переговоров между США и Ираном в Ираке.

3 января в центре Багдада собрались тысячи иракцев с плакатами погибших деятелей. Они требовали изгнать из Ирака американские войска.

США не будут выводить из Персидского залива атомный авианосец Nimitz из-за угроз со стороны Ирана, заявил 4 января и.о. главы Минобороны США Крис Миллер, хотя еще 31 декабря он распорядился отправить его на родину после почти 10-месячного плавания.