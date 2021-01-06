Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

Отказ мотивировали тем, что прежде Ассанж ранее нарушал условия выхода под залог.

Cуд Лондона отказал основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в освобождении под залог. Об этом говорится в Twitter WikiLeaks.

Ассанж останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции, передает Reuters. Министерство юстиции США заявляет, что продолжит добиваться экстрадиции Ассанжа.

Отказ мотивировали тем, что прежде Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов.

"У США должна быть возможность оспорить мое решение, а если Ассанж сбежит, то американская сторона такой возможности лишится. Кроме того, условия в тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с условиями, которые могут ожидать Ассанжа в американской тюрьме и которые послужили причиной моего предыдущего решения", — пояснила судья Ванесса Барайтсер.

Напомним, британский суд постановил, что запрос об экстрадиции Ассанжа в США заблокирован из-за опасений по поводу психического здоровья журналиста и склонности к самоубийству в США.

По словам его адвокатов, в случае осуждения в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Однако правительство США заявило, что приговор, скорее всего, составит от четырех до шести лет.

11 апреля 2019 года Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне, после того как власти Эквадора лишили его убежища в своем посольстве. В Сколанд-Ярде сообщили, что Ассанжа арестовали в Лондоне по требованию об экстрадиции в США. В Соединенных Штатах он подозревается в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.

Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США с целью получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке, которая затем была опубликована на веб-сайте Wikileaks.

Он говорит, что эта информация раскрыла злоупотребления со стороны военных США. Но прокуратура США заявляет, что утечка секретных материалов подвергает опасности жизни, и поэтому США потребовали его экстрадиции из Великобритании.